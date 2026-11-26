Cybersicurezza: siglata collaborazione AISCAT- Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

(Teleborsa) - Sottoscritta a Roma la convenzione tra l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l'ISAC Motorway, l'Information Sharing and Analysis Center del settore autostradale rappresentato da AISCAT, con l'obiettivo di rafforzare, grazie alla Rete Nazionale degli ISAC, la sicurezza e la resilienza informatica delle infrastrutture autostradali italiane. L'accordo ha avviato un programma di collaborazione finalizzato alla condivisione di informazioni sullo stato e sull'evoluzione delle minacce e dei rischi cyber e allo sviluppo di iniziative comuni per innalzare il livello di protezione del comparto.



In particolare, ACN, in qualità di ISAC Italia, e l'ISAC Motorway si sono impegnati a condividere informazioni su potenziali eventi e minacce informatiche che possono coinvolgere le infrastrutture e i servizi utilizzati dalle organizzazioni aderenti all'ISAC, oltre a realizzare analisi congiunte sui rischi attuali ed emergenti.



La collaborazione prevede inoltre l'individuazione e la diffusione di buone pratiche di sicurezza e la promozione di gruppi di lavoro su scenari di rischio. Le attività potranno coinvolgere anche altri ISAC e stakeholder nazionali, favorendo lo scambio di conoscenze e un approccio trasversale alla sicurezza digitale.



"La convenzione si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza, che promuove la costruzione di una Rete Nazionale degli ISAC, come strumento fondamentale per rafforzare la resilienza cibernetica del sistema Paese, superando approcci frammentati e promuovendo una più stretta collaborazione tra istituzioni e operatori dei settori strategici. In questo contesto, gli ISAC svolgono un ruolo centrale e, attraverso l'integrazione con la Rete Nazionale, contribuiscono a garantire la condivisione tempestiva di informazioni, esperienze e conoscenze provenienti dai diversi settori del Paese, favorendo una più efficace capacità di prevenzione e risposta alle minacce cyber e una maggiore protezione delle infrastrutture critiche nazionali", ha dichiarato Andrea Quacivi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.





"La sicurezza delle infrastrutture autostradali passa sempre più anche dalla capacità di proteggerle dalle minacce informatiche. La digitalizzazione dei servizi e dei processi che regolano il funzionamento della rete rende infatti la cybersicurezza una componente essenziale della resilienza del sistema autostradale e della continuità dei servizi offerti ai cittadini. Con questa intesa rafforziamo un percorso di collaborazione tra istituzioni e operatori privati, mettendo a sistema competenze, informazioni ed esperienze. La possibilità di condividere tempestivamente le informazioni sulle minacce, analizzare i rischi e sviluppare strumenti comuni di prevenzione rappresenta un valore aggiunto per tutto il settore e un contributo concreto alla sicurezza del Paese", ha dichiarato Fabrizio Larini, Presidente di AISCAT.



L'intesa, della durata di tre anni, consolida quindi il raccordo tra ACN e settore autostradale, contribuendo allo sviluppo di una cultura della sicurezza informatica e al rafforzamento della resilienza delle infrastrutture strategiche nazionali.

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