Cybersicurezza, ACN e AISCAT siglano accordo per rafforzare sicurezza rete autostradale

(Teleborsa) - L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e l'ISAC Motorway, l'Information Sharing and Analysis Center del settore autostradale rappresentato da AISCAT, hanno sottoscritto una convenzione con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la resilienza informatica delle infrastrutture autostradali italiane.



L'accordo ha avviato un programma di collaborazione finalizzato alla condivisione di informazioni sullo stato e sull'evoluzione delle minacce e dei rischi cyber e allo sviluppo di iniziative comuni per innalzare il livello di protezione del comparto. In particolare, i contraenti si sono impegnati a condividere informazioni su potenziali eventi e minacce informatiche che possono coinvolgere le infrastrutture e i servizi utilizzati dalle organizzazioni aderenti all'ISAC, oltre a realizzare analisi congiunte sui rischi attuali ed emergenti.



La collaborazione prevede inoltre l'individuazione e la diffusione di buone pratiche di sicurezza e la promozione di gruppi di lavoro su scenari di rischio. Le attività potranno coinvolgere anche altri ISAC e stakeholder nazionali, favorendo lo scambio di conoscenze e un approccio trasversale alla sicurezza digitale.



"La convenzione si inserisce nel quadro della Strategia nazionale di cybersicurezza, che promuove la costruzione di una Rete Nazionale degli ISAC, come strumento fondamentale per rafforzare la resilienza cibernetica del sistema Paese, superando approcci frammentati e promuovendo una più stretta collaborazione tra istituzioni e operatori dei settori strategici", ha dichiarato Andrea Quacivi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.



(Foto: Roman Logov on Unsplash)

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