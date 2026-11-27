ENAC: Dg D’Orsogna eletto Vicepresidente Eurocontrol

per biennio 2027-2028

(Teleborsa) - Il Direttore Generale ENAC Alexander D’Orsogna è stato eletto Vicepresidente di Eurocontrol per il biennio 2027-2028, in occasione della 66a sessione semestrale del Provisional Council (PC 66), che si è svolta ieri, 26 novembre, a Bruxelles.



Un importante riconoscimento per l’Italia e per il ruolo dell’ENAC nel panorama aeronautico internazionale: a distanza di 15 anni, dalla nomina di Alessio Quaranta nel 2011, un rappresentante italiano torna a ricoprire questa prestigiosa carica.



I quattro Vicepresidenti di Eurocontrol sono eletti dal Provisional Council con un mandato biennale, rinnovabile per ulteriori due anni. Ad affiancare il DG D’Orsogna nella Vicepresidenza saranno Cengiz Pasaoglu (Turchia), Simon Posluk (Svezia) e Julian Rotter (Polonia). La Presidenza è affidata a Karin Puleo Leodholter, Direttrice Generale dell’Aviazione civile austriaca.



Il Consiglio, insieme alla Permanent Commission, è uno dei principali organi direttivi dell’Organizzazione: attua gli indirizzi di politica generale, prepara i lavori della Commissione permanente e supervisiona le attività relative alla gestione del Traffico Aereo (ATM) nei 42 Stati membri.

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