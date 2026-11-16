Trasporti, Federico Di Carlo nuovo Presidente Assotir

(Teleborsa) - Federico Di Carlo è il nuovo Presidente di ASSOTIR. Eletto all’unanimità dall’Assemblea Nazionale dell’Associazione, riunita il 13 novembre a Roma., Di Carlo, 53 anni, succede ad Anna Vita Manigrasso, che dopo 17 anni ha lasciato la guida dell’organizzazione.



Imprenditore romano, opera nel settore dell’autotrasporto da oltre trent'anni e guida un’azienda attiva nella distribuzione per la grande distribuzione organizzata. Dal 2021 fa parte del Consiglio di presidenza di ASSOTIR, dove ricopre anche il ruolo di responsabile nazionale della sezione GDO.



“Ringrazio l’Assemblea per questa elezione e Anna Vita Manigrasso per i 17 anni di straordinaria presidenza - ha commentato Di Carlo. - Raccolgo questo testimone con l'impegno di non disperdere il grande lavoro svolto, ma di proseguirlo con rinnovata energia. Le nostre priorità restano chiare: riporteremo al centro dell’agenda il ripristino dei costi minimi della sicurezza e combatteremo senza tregua l’intermediazione parassitaria che danneggia il nostro comparto" ha commentato il nuovo Presidente di ASSOTIR.

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