Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Bank
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la prima banca tedesca come assets, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo della banca d'affari tedesca ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30,51 Euro. Supporto a 30,17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 30,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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