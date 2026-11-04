Francoforte: positiva la giornata per Adidas

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di calzature sportive , che lievita del 3,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 175 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 179,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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