Francoforte: nuovo spunto rialzista per flatexDEGIRO
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il broker online, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che flatexDEGIRO mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,9%, rispetto a +0,22% del MDAX).
La tendenza di breve della piattaforma di investimento online è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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