Francoforte: nuovo spunto rialzista per flatexDEGIRO

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il broker online , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che flatexDEGIRO mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,9%, rispetto a +0,22% del MDAX ).





La tendenza di breve della piattaforma di investimento online è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,92. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 25,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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