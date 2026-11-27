Francoforte: scambi in positivo per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Avanza la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che guadagna bene, con una variazione del 3,56%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AUTO1 Group rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo del marketplace di auto usate ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 15,61 Euro. Primo supporto individuato a 15,11. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 16,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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