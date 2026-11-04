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Si muove in ribasso AUTO1 Group a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso AUTO1 Group a Francoforte
Pressione sulla piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,35%.
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