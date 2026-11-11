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Francoforte: si concentrano le vendite su AUTO1 Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su AUTO1 Group
Rosso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che sta segnando un calo del 3,73%.
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