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Francoforte: calo per AUTO1 Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per AUTO1 Group
Si muove verso il basso la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, con una flessione del 3,21%.
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