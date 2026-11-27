Francoforte: senza freni AIXTRON

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,15%.



La tendenza ad una settimana di AIXTRON è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,82 Euro con area di resistenza individuata a quota 27,28. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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