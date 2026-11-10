Milano 13:23
52.166 +1,49%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:23
10.838 +0,51%
Francoforte 13:23
26.579 +1,19%

Francoforte: positiva la giornata per AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per AIXTRON
Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,74%.
Condividi
```