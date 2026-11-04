Milano 14:33
51.096 +2,31%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:33
10.825 +1,75%
Francoforte 14:33
26.324 +1,78%

Francoforte: scambi negativi per AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per AIXTRON
Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, con una flessione del 3,19%.
Condividi
```