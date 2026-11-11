Milano 14:15
51.847 +0,18%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 14:15
10.792 +0,38%
Francoforte 14:15
26.538 +0,72%

A Francoforte corre AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte corre AIXTRON
Seduta decisamente positiva per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che tratta in rialzo del 6,39%.
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