Generali e World Tennis: nuova partnership globale per far crescere il tennis

Investimenti, inclusione e iniziative per promuovere lo sport e il benessere a tutte le età

(Teleborsa) - World Tennis e Generali siglano una nuova e più ampia partnership pluriennale con l'obiettivo di sostenere la crescita del tennis a livello globale e contribuire allo sviluppo di comunità sempre più attive in tutto il mondo. L'accordo rafforza ulteriormente la collaborazione tra le due organizzazioni, facendo seguito all'annuncio del settembre scorso della partnership con Generali come Presenting Partner della Davis Cup.



L'accordo ampliato prevede investimenti significativi nei principali programmi di World Tennis, per favorire l'accesso e la partecipazione alla disciplina alle persone di tutte le età, dalla Junior Tennis Initiative al Masters Tour. Inoltre, sostiene lo sviluppo di infrastrutture nazionali, la formazione degli allenatori, l'ampliamento della partecipazione alla pratica sportiva e il lancio di nuove iniziative a livello locale.



La partnership si fonda sulla visione condivisa che riconosce nell'attività fisica uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita e per la promozione della longevità, contribuendo concretamente al raggiungimento dell'obiettivo di World Tennis di incrementare di oltre 20 milioni il numero di tennisti a livello globale entro il 2035.



Generali ha una consolidata esperienza nel supportare stili di vita attivi attraverso le discipline del tennis, running, calcio e sport invernali. Nel tennis, questo impegno si traduce nella title sponsorship del Generali Open a Kitzbühel e nella partnership con Dominic Thiem in Austria, nella sponsorizzazione del torneo Rolex Monte-Carlo Masters, nelle partnership con la Real Federación Española de Tenis (RFET) e il Deutsche Tennis Bund (DTB), nonché nella partnership globale come Presenting Partner della Davis Cup annunciata il settembre scorso.



In linea con l’ambizione di essere Lifetime Partner per i clienti, Generali è convinta che l’adozione di uno stile di vita attivo e connesso con la comunità sia un elemento fondamentale per favorire benessere, longevità e qualità della vita. Attraverso partnership sportive mirate, il Gruppo promuove concretamente queste azioni, ampliando le opportunità di partecipazione allo sport, rimuovendo gli ostacoli nell’accesso e incoraggiando stili di vita più sani. Queste iniziative contribuiscono inoltre a creare connessioni significative tra le persone e a rafforzare le comunità attraverso esperienze condivise, con l'obiettivo di generare un impatto positivo e duraturo nei Paesi in cui Generali è presente.



Attraverso la partnership con World Tennis, Generali sosterrà un ampio programma di iniziative di base, facendo leva sui programmi già attivi, incluse le iniziative Junior e Masters, e sviluppandone di nuovi insieme alla rete globale delle 214 Federazioni Nazionali affiliate a World Tennis. L'obiettivo è ampliare l'accesso al tennis e incrementarne la pratica a tutte le età, contribuendo a promuovere salute, benessere, longevità e relazioni significative all'interno delle comunità.

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Panoramica preliminare delle iniziative previste

1) Generali World Tennis Masters Tour

Una comunità globale che coinvolge oltre 42.000 tennisti in più di 650 eventi organizzati ogni anno in 75 Paesi, tra cui i prestigiosi Campionati Mondiali Individuali e a Squadre. Il programma promuove la pratica del tennis lungo tutto l'arco della vita, offrendo opportunità dedicate a persone tra i 30 e i 100 anni. Attraverso questa partnership, World Tennis mira ad aumentare del 10% il numero di eventi e partecipanti già nel 2027, accelerando ulteriormente la crescita negli anni successivi.



2) Generali Junior Tennis Initiative

Grazie alla rete globale delle Federazioni Nazionali affiliate a World Tennis, la Junior Tennis Initiative (JTI) è oggi operativa in 131 Paesi. Il programma promuove il primo contatto con il tennis tra i giovani attraverso scuole, club e comunità locali. Grazie alla partnership, World Tennis punta nel 2027 ad ampliare ulteriormente la portata dell'iniziativa, con l'obiettivo di consentire a oltre un milione di giovani ogni anno di avvicinarsi alla pratica del tennis.



3) Generali Coaches For Life

Sostegno e accesso a programmi di formazione e borse di studio dedicati agli allenatori, per valorizzare e supportare le figure che accompagnano la crescita di ogni giocatore dentro e fuori dal campo.



4) Generali World Tennis Activation

Programmi dedicati alla partecipazione sportiva nei principali mercati in cui Generali è presente, sviluppati in occasione delle tappe della Davis Cup by Generali di febbraio e settembre, con l'obiettivo di trasformare un evento di rilevanza mondiale in un'occasione concreta di coinvolgimento delle comunità locali.



5) Generali Rally Together Fund

Un fondo dedicato al finanziamento di nuovi impianti e infrastrutture tennistiche, nonché allo sviluppo di centri di allenamento nazionali in tutto il mondo.



Ross Hutchins, World Tennis Chief Executive, ha affermato: "Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con Generali, costruita su valori condivisi e sulla comune convinzione del ruolo positivo che l'attività fisica può avere nella vita delle persone. La partnership legata alla Davis Cup ci consente già oggi di generare un coinvolgimento significativo nelle comunità locali e nei Paesi di tutto il mondo. Questo nuovo accordo permetterà di sostenere ulteriormente i nostri programmi di punta, che offrono a persone di ogni età, genere e provenienza l'opportunità di avvicinarsi al tennis e beneficiare dei suoi comprovati effetti positivi sulla salute. Generali crede fortemente nel potenziale di queste iniziative, in linea con il proprio impegno a promuovere il benessere fisico come leva per rafforzare il senso di connessione, inclusione e appartenenza all'interno delle comunità".



"Quando quest'anno abbiamo assunto il nome di World Tennis, abbiamo definito con chiarezza la nostra missione: creare un mondo di opportunità attraverso il tennis, dentro e fuori dal campo. Sappiamo che il tennis può contribuire a costruire comunità più forti e coese e consentire alle persone di vivere una vita più sana, più felice e più longeva in tutto il mondo. Oggi abbiamo l'opportunità di valorizzare ulteriormente questo potenziale, proseguendo nel percorso verso il nostro obiettivo di coinvolgere 20 milioni di nuovi praticanti entro il 2035".



Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: "Come Lifetime Partner, Generali si impegna ad accompagnare le persone nella costruzione di un futuro più sicuro e sostenibile, sostenendo iniziative capaci di generare benessere e rafforzare il tessuto delle comunità. Le sponsorizzazioni rappresentano una leva importante di questo impegno, creando occasioni autentiche di connessione attraverso passioni ed esperienze condivise. Tra le diverse discipline sportive sostenute dal Gruppo, il tennis occupa un posto speciale grazie alla sua natura inclusiva, ai valori che promuove e al contributo che offre al benessere fisico e mentale delle persone, a ogni età".



"La nuova e ampliata partnership con World Tennis segna una tappa importante nel nostro impegno a coniugare il sostegno alle grandi competizioni internazionali con iniziative territoriali che ampliano l'accesso allo sport e ne promuovono i benefici. Insieme a World Tennis, vogliamo contribuire alla crescita del tennis e sostenere comunità più sane, più coese e connesse, aiutando le persone a vivere meglio, più a lungo e in modo più attivo".





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