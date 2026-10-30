Generali Stadium, Donnet e Sironi: rafforza ruolo internazionale di Milano

(Teleborsa) - "Il nuovo stadio di Milano rafforzerà il ruolo della città come uno dei grandi palcoscenici italiani riconosciuti a livello globale. Generali rappresenta da sempre l'Italia nel mondo, ed è per questo che abbiamo scelto di affiancare, fin dall’inizio di questo entusiasmante progetto, due club italiani che vantano un grande seguito a livello internazionale"



Cosi Andrea Sironi, Presidente di Generali , e Philippe Donnet, Group CEO del Gruppo, in merito alla presentazione del progetto per il nuovo stadio di Milano, intitolato Generali Stadium. L'infrastruttura sarà pronta per la stagione 2031-2032 ed avrà una capienza di 71.500 persone.



"Il Generali Stadium sarà un nuovo simbolo di Milano, e con il nostro impegno vogliamo esprimere la fiducia nel continuo progresso della città e di tutto il Paese, e la volontà di contribuire a un'eredità duratura per le prossime generazioni", affermano i vertici del Gruppo generali, aggiungendo "come Generali, promuoviamo lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita per le persone e per le comunità, in Italia come negli oltre 50 paesi in cui operiamo. Per questo il nostro ruolo va ben oltre il nome dello stadio: vogliamo essere parte di ogni emozione, di ogni esperienza che lo renderà vivo".

Condividi

```