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Banca Generali, Mossa: migliori 9 mesi della nostra storia, confermano solidità del modello

Banche, Finanza
Banca Generali, Mossa: migliori 9 mesi della nostra storia, confermano solidità del modello
(Teleborsa) - "Chiudiamo i migliori nove mesi della nostra storia, con masse e utili ai massimi e una crescita a doppia cifra delle principali componenti ricorrenti. È un risultato che conferma la solidità del nostro modello e la capacità della banca di crescere con continuità, sostenuta dalla qualità della raccolta e dalla fiducia di clienti e banker". Lo ha detto l'AD di Banca Generali, Gian Maria Mossa, commentando i risultati al 30 settembre 2026.

"L'accelerazione dei flussi negli ultimi mesi riflette il forte impegno della nostra rete al fianco delle famiglie e degli imprenditori, l'innovazione dell'offerta e le crescenti sinergie con Intermonte - ha spiegato - Questi risultati assumono ancora più valore perché raggiunti in una fase complessa, caratterizzata dall'incertezza legata alle operazioni straordinarie sulla Banca e da una crescente volatilità dei mercati".

"Proseguono intanto tutti i principali progetti strategici: la partnership di insurbanking con Alleanza, la nuova piattaforma internazionale irlandese per gli ETF attivi, l'impiego dell'intelligenza artificiale a supporto della relazione con i clienti e le iniziative dedicate alle PMI - ha detto Mossa - La forza dei risultati e la fiducia che continuiamo a ricevere ci consentono di guardare con grande determinazione agli ambiziosi obiettivi di fine anno".
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