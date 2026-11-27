Ivass, contenzioso R.C. Auto e natanti in calo nel 2025: riserve accantonate per 4,6 miliardi

Cause pendenti scendono a 168mila, ma sale l'importo medio.

(Teleborsa) - Il contenzioso r.c. auto e natanti continua a ridursi. Secondo il bollettino statistico pubblicato dall'Ivass, a fine 2025 le cause pendenti sono 168.008, il 4% in meno rispetto a inizio anno; le cause civili sono il 98,5% del totale. Nel corso dell'anno è stato definito il 27,6% delle cause pendenti e avviate (velocità di eliminazione), in lieve calo dal 30,3% del 2024.



Le riserve accantonate dalle imprese per le cause pendenti ammontano a 4,6 miliardi di euro. L'importo medio per causa è di 27,5 mila euro, il 7,6% in più rispetto al 2024. Per i soli danni alla persona il valore medio è di 84 mila euro, per le cause penali supera i 100 mila. Le cause civili di primo grado assorbono 4 miliardi di riserve, l'87% del totale. L'85,8% delle controversie è trattato dai giudici di pace, con un riservato medio di 10 mila euro; i tribunali, meno numerosi, concentrano il 64,4% delle riserve, con un importo medio superiore a 115 mila euro.



Le imprese vigilate dall'Ivass detengono il 93,6% delle riserve e definiscono circa il 28% delle cause nell'anno, contro il 24,3% delle estere non vigilate.



Restano le differenze territoriali: l'incidenza della riserva per contenzioso civile di primo grado è del 21,5% a livello nazionale, 32,3% al Sud e 13,7% al Nord. La Campania registra il valore più alto (38,6%), con importi medi per causa più contenuti.



Nel 2025 sono state chiuse 60.132 cause civili di primo grado: il 45,9% con transazione, il 9,8% con rinuncia agli atti, il 23% con decisione sfavorevole alla compagnia e il 21,3% favorevole. Rinunce e sentenze favorevoli hanno comportato risparmi di 49 e 83 milioni.

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