Anfia, Mercato auto in crescita a ottobre: +5%, trainano le alimentazioni alternative ed elettrificate

(Teleborsa) - Nel mese di ottobre, sono state immatricolate circa 132mila autovetture, in crescita del 5,0% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato dei dieci mesi, le immatricolazioni sono state 1.399.518, in aumento dell'8,3% rispetto all’anno precedente.



Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono ottobre in calo del 18,1%, con una quota di mercato del 18,0%. In flessione anche le autovetture diesel (-38,5% su ottobre 2025), con una market share del 5,5%. Nel cumulato, le immatricolazioni di autovetture a benzina registrano una variazione del 16,6% (19,4% di quota). Continua il trend negativo delle auto diesel nel cumulato: 28,4% e 6,5% di quota nel periodo.



Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 76,6% del mercato del solo mese di ottobre, con volumi in aumento rispetto allo stesso mese del 2025 (+18,9%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 23,4% e hanno una quota di mercato del 74,1% (+9,1 p.p. rispetto al 2025). Le autovetture elettrificate rappresentano il 67,5% del mercato di ottobre, così come nel cumulato il 66,9%, con volumi in crescita nel mese (+22,6%) e in aumento nel cumulato (+29,9%). Tra queste, le ibride mild e full incrementano del 13,1% nel mese, con una quota di mercato del 48,9%, mentre, nel cumulato, risultano in crescita del 20,0%, con una market share del 49,1%.



Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili incrementano del 57,0% nel mese (quota di mercato: 18,7%) e sono in crescita del 68,4% nel cumulato (con la market share al 17,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 5,9% e aumentano del 23,9% nel mese. In aumento, in modo consistente, le ibride plug-in: +79,0%, con il 12,8% di quota del mercato del mese. Nel cumulato dei dieci mesi, sia le BEV che le PHEV risultano in aumento, rispettivamente +62,7% (quota: 7,8%) e +73,1% (quota: 9,9%).



Infine, le autovetture a gas rappresentano l'9,0% dell’immatricolato di ottobre, interamente composto da autovetture Gpl (-2,8% su ottobre 2025). Nel cumulato, nel 2026, le autovetture a Gpl risultano in calo del 15,4% (quota: 7,3%).

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