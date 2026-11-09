UniCredit, acconto dividendo da 4,5 miliardi: 3 euro per azione il 25 novembre

(Teleborsa) - Il CdA di UniCredit ha approvato un acconto sul dividendo 2026 per complessivi 4,5 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto a un anno fa. L'importo corrisponde a 3,0034 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge. Il calcolo si basa sulle 1.498.277.375 azioni aventi diritto al 7 novembre 2026.



L'acconto sarà messo in pagamento il 25 novembre, tramite gli intermediari aderenti a Monte Titoli. Lo stacco della cedola n. 13 è previsto il 23 novembre e la record date il 24 novembre.



L'anticipo riflette la forte redditività e la generazione di capitale dei nove mesi. Non cambia però la politica di distribuzione, che resta all'80% dell'utile netto, di cui il 50% in contanti. Non cambia nemmeno l'intero dividendo cash 2026: il saldo sarà proposto all'assemblea 2027.



Nei nove mesi la generazione organica di capitale ha raggiunto 8,2 miliardi, a copertura di 7,3 miliardi di distribuzioni accantonate. Il dividendo accantonato per azione cresce del 21%. Il patrimonio netto tangibile per azione sale a 43,50 euro: +9,5% a/a, +17% includendo i dividendi pagati sul 2025. Tra il 2026 e il 2030 il gruppo punta a distribuzioni complessive per oltre 50 miliardi.

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