Londra: Antofagasta, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per la compagnia mineraria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Antofagasta, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,92 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,24. Il peggioramento dell'azienda sudamericana estrattrice di rame è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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