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Londra: amplia il rialzo Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia il rialzo Antofagasta
Ottima performance per la compagnia mineraria, che scambia in rialzo del 5,26%.
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