Milano 15:18
51.268 +2,43%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
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Londra 15:18
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Francoforte 15:18
26.175 +1,38%

Londra: risultato positivo per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Antofagasta
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria, con una variazione percentuale del 2,92%.
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