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Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
Scambia in profit la compagnia mineraria, che lievita del 2,66%.
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