Londra: risultato positivo per Barclays
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding bancaria inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Barclays ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,125 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,164, mentre il primo supporto è stimato a 4,086.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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