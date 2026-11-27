Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Bene la banca spagnola, con un rialzo dell'1,98%.
Lo scenario su base settimanale dell'istituto di credito spagnolo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3,528 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3,572. Il peggioramento di Banco de Sabadel è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,505.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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