New York: J.M. Smucker non si allontana dalla parità

(Teleborsa) - Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' azienda che vende prodotti alimentari confezionati , che sta facendo un moderato -2,46%.



Lo scenario su base settimanale di J.M. Smucker rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di J.M. Smucker suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,3 USD con tetto rappresentato dall'area 129,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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