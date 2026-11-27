New York: J.M. Smucker non si allontana dalla parità
(Teleborsa) - Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'azienda che vende prodotti alimentari confezionati, che sta facendo un moderato -2,46%.
Lo scenario su base settimanale di J.M. Smucker rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di J.M. Smucker suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 125,3 USD con tetto rappresentato dall'area 129,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 123,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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