Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:22
27.276 -2,39%
Dow Jones 19:22
51.806 -1,04%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.892,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 10.892,93 punti.
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