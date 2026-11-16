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Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,09%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.892,93 punti
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Finanza
16 novembre 2026 - 17.43
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Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 10.892,93 punti.
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