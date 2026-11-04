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/ Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,11% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,11% alle 04:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.604,23 punti
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Finanza
04 novembre 2026 - 04.48
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Shanghai mostra un -0,11% alle 04:48 e continua gli scambi a 3.604,23 punti.
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