Milano 17:35
49.942 -0,01%
Nasdaq 18:37
28.221 +0,82%
Dow Jones 18:37
51.722 -0,50%
Londra 17:35
10.638 -1,14%
Francoforte 17:35
25.865 -0,45%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,01%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 49.941,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,01%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 49.941,83 punti.
Condividi
```