Notorious Pictures, il circuito Notorious Cinemas sale a 10 multisala con Moncalieri

(Teleborsa) - Notorious Cinemas, controllata al 100% da Notorious Pictures , società quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un contratto di locazione per la gestione di una nuova multisala a Moncalieri, in provincia di Torino. La struttura, che si trova all'interno del centro commerciale "45° NORD Entertainment Center", entrerà nel circuito dal 1° marzo 2027 e sarà la decima gestita dal gruppo, oltre che la prima in Piemonte.



La multisala, concessa in locazione dal fondo Reitaly gestito da Kryalos SGR, conta 10 sale e circa 1.100 posti a sedere. Sarà completamente rinnovata in due fasi: prima il restyling delle 4 sale più grandi, con poltrone reclinabili elettronicamente e nuovi schermi che nelle sale principali arriveranno a circa 19 metri di lunghezza, poi la ristrutturazione delle altre 6 sale e del foyer.



Il cinema sarà trasformato secondo il format proprietario "Notorious Cinemas - The Experience", con poltrone in ecopelle di ultima generazione, audio e video di alto livello e servizi come l'ordinazione di cibo e bevande direttamente dalla poltrona tramite QR code, oltre alla possibilità di organizzare proiezioni private, feste ed eventi.



"Con l'acquisizione della gestione della multisala di Moncalieri, che diventa il decimo cinema del nostro circuito, Notorious Cinemas compie un nuovo importante passo nel proprio percorso di crescita e consolidamento sul territorio nazionale", ha commentato Guglielmo Marchetti, presidente del gruppo Notorious Pictures, sottolineando la soddisfazione per il rafforzamento della presenza in Piemonte.



(Foto: Krists Luhaers on Unsplash)

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