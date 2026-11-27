Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco Desio
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca con sede a Desio, che lievita del 2,13%.
La tendenza ad una settimana di Banco Desio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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