Piazza Affari: andamento sostenuto per Banco Desio

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca con sede a Desio , che lievita del 2,13%.



La tendenza ad una settimana di Banco Desio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' istituto di credito tricolore mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 16,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 16,51. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 15,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```