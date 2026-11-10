Piazza Affari: risultato positivo per Banco Desio
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca con sede a Desio, che avanza bene del 2,35%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Desio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito tricolore rispetto all'indice.
Lo scenario attuale di Banco Desio mostra un allentamento della trendline al test del supporto 16,29 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 16,79. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 15,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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