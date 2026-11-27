PNRR, Foti: ultima rata attesa entro dicembre

"Il successo del Pnrr è sicuramente un successo di tutti"

(Teleborsa) - "Posso pensare ragionevolmente che entro la fine di dicembre anche l'ultima rata di 28,4 miliardi di euro sarà liquidata dalla Commissione europea". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, intervenendo alla 43esima Assemblea nazionale Anci di Verona. "Nei prossimi giorni avrete la riprova che i 572 obiettivi previsti complessivamente nelle 10 rate del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno stati tutti raggiunti", ha detto Foti.



ultima rata attesa entro dicembre



"Il successo del Pnrr è sicuramente un successo di tutti, ma in particolar modo dei comuni italiani che hanno gestito 95.000 progetti finanziati, 28,5 miliardi di euro impegnati e 20 miliardi di euro già rendicontati", ha aggiunto. "Con la stessa normativa si sono confrontati città metropolitane e comuni di poche centinaia di abitanti", ha ricordato Foti. "La governance che è stata realizzata col Pnrr è una governance che non si può buttare a mare, perché è una filiera istituzionale che ha funzionato".



Pnrr, un successo di tutti



"Abbiamo visto che gli enti locali del Sud hanno messo a terra complessivamente il sistema delle gare, riducendo di oltre il 50% i precedenti tempi", ha detto Foti. "Nel periodo 2021-2025 il prodotto interno del Sud è cresciuto del 9,5% rispetto al 6,6% del Centro-Nord", ha aggiunto.



"Certo, concorrono altre misure, anche la Zes, 'Io Resto al Sud', ma penso di poter dire che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha fatto la sua parte".

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