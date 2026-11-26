Rottamazione cartelle, rate in scadenza il 30 novembre: come e dove pagare

Il margine di tolleranza previsto dalla legge consente agli aderenti alla definizione agevolata di poter pagare fino al 7 dicembre 2026

(Teleborsa) - Lunedì 30 novembre scadrà la prossima rata della Rottamazione delle cartelle (definizione agevolata). Saranno chiamati a pagare la terza rata coloro che aderito alla Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, della quattordicesima rata della Rottamazione-quater, prevista dalle Legge di Bilancio 2023, e della sesta rata per coloro che hanno aderito al piano per la Riassimmione alla misura agevolativa, da cui erano decaduti per mancato o incompleto pagamento. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.



Il bollettino di pagamento

I pagamenti dovranno essere effettuati utilizzando i relativi moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute", secondo il prospetto fornito all'atto dell'adesione. Per chi ne avesse necessità, potrà recuperare una copia nell'area riservata, accedendo con le cpnsuete modalità di autenticazione (Spid, Cie e Cns e per professionisti e imprese con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate). Oppure si potrà ricevere una copia via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica ed allegando un documento di riconoscimento.



Come pagare

Le modalità di pagamento sono quelle consuete (banca, uffici postali, tabaccherie e ricevitorie, sportelli bancomat abilitati ed utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al sistema pagoPa). Si potrà effettuare il pagamento anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.



Margini di tolleranza per il pagamento

Come noto, la definizione agevolata consente di pagare l’importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per mantenere tali benefici è necessario rispettare le regole sulla decadenza previste per ciascuna misura agevolativa. Esistono però dei margini di tolleranza.



Per la Rottamazione-quater e Riammissione, la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto al

termine di pagamento. Pertanto, per la rata in scadenza il 30 novembre, saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 7 dicembre 2026, in considerazione anche dell’ulteriore differimento previsto quando i termini coincidono con giorni festivi (weekend).



La Rottamazione-quinquies perde efficacia a seguito del mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Pertanto, se dopo la scadenza del 30 novembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi a due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte sarebbero considerate a titolo di acconto su quanto dovuto. La decadenza dalla Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano, ma in questo caso, come previsto dalla legge, saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza.

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