TAP Air Portugal, utile in calo nel 3° trimestre. Pesa fortemente l'impennata dei costi del carburante

Accordo con Lufthansa è "pietra miliare nella storia di TAP", ha commentato l'AD Rodrigues

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, la compagnia aerea di bandiera portoghese TAP ha registrato un utile netto di 61,3 milioni di euro, in un periodo fortemente influenzato dall'aumento dei prezzi del carburante. Il risultato è risultato inferiore di 64,6 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, principalmente a causa di una flessione del risultato operativo.



Nel trimestre, i costi del carburante sono aumentati di 87,1 milioni di euro (+32,4%) a causa del netto rialzo del prezzo di mercato del carburante per aerei. Di conseguenza, i costi operativi ricorrenti sono cresciuti del 9,3%, raggiungendo i 1.220 milioni di euro. L'impatto è stato parzialmente mitigato dalla politica di copertura (hedging), da iniziative commerciali, dall'ottimizzazione del network e dal controllo dei costi. Ciononostante, TAP ha mantenuto margini resilienti: l'EBITDA ricorrente si è attestato a 272,4 milioni di euro (margine del 20,2%) e l'EBIT ricorrente a 129,9 milioni di euro (margine del 9,6%).



I ricavi operativi sono aumentati dell'1,8%, attestandosi a 1.349,9 milioni di euro. I ricavi da passeggeri hanno raggiunto i 1.236 milioni di euro (+3,6%), a fronte di una lieve contrazione della capacità (-0,7%). Il PRASK è cresciuto del 4,4%, con incrementi in tutti i mercati – in particolare in Africa (+7%) e in Europa (+5%) – e in tutte le classi di viaggio. La tariffa "Economy Prime", lanciata a giugno, ha contribuito ad aumentare di circa tre punti percentuali la quota dei ricavi generati dalle classi premium. Le misure commerciali hanno avuto un impatto maggiore verso la fine del trimestre, con un incremento significativo del PRASK. TAP prevede che questa tendenza prosegua nel quarto trimestre.



Nel corso del trimestre, TAP Air Portugal ha trasportato 4,8 milioni di passeggeri ed effettuato 32.400 voli. Il coefficiente di riempimento (load factor) si è attestato all'87,4%.



Accordo con Lufthansa



Successivamente alla chiusura del trimestre, il Governo portoghese ha selezionato il Gruppo Lufthansa come futuro azionista privato e partner strategico di TAP. Gli accordi sono già stati sottoscritti. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato alle necessarie approvazioni da parte delle autorità competenti.



"La firma degli accordi con il Gruppo Lufthansa rappresenta una pietra miliare nella storia di TAP e inaugura una nuova fase di crescita", ha sottolineato Luís Rodrigues, CEO di TAP. "Fino al completamento dell'operazione, la nostra priorità resta chiara: attuare con disciplina il Piano Strategico 2026-2035, continuando a investire nella sostenibilità aziendale, nell'affidabilità operativa, nella flotta e nel prodotto".

Condividi

```