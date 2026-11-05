Air France-KLM, utile operativo torna a crescere nel 3° trimestre. Alza stime su costo carburante

(Teleborsa) - Air France-KLM ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi in crescita del 7,6% su base annua, a 9,9 miliardi di euro. Ricavi unitari in aumento del 7,0%, trainati da una domanda di viaggi resiliente, dal costante processo di "premiumizzazione" e da una solida esecuzione commerciale, sia nel segmento Passeggeri (+6,9%) che in quello Cargo (+21,9%).



La ??situazione geopolitica ha spinto ulteriormente al rialzo i prezzi del carburante, con un impatto - al netto delle coperture - pari a +436 milioni di euro nel terzo trimestre rispetto all'anno precedente. L'aumento dei costi del carburante è più che compensato dalla crescita dei ricavi. Una gestione rigorosa dei costi ha mantenuto stabili i costi unitari (+0,1%), nonostante l'effetto della "premiumizzazione" (+0,5% sull'incidenza dei costi unitari). L'utile operativo rettificato torna a crescere, attestandosi a 1.346 milioni di euro nel terzo trimestre (+126 milioni di euro rispetto all'anno precedente), con un margine operativo del 13,6%.



Air France-KLM segnala una solida generazione di cassa, con un flusso di cassa operativo libero (free cash flow) rettificato ricorrente pari a 1.354 milioni di euro nei primi nove mesi, in crescita di 570 milioni di euro su base annua. Il rapporto di leva finanziaria (debito netto/EBITDA rettificato) si attesta a 1,6x, un valore stabile rispetto al 31 dicembre 2025 e in linea con l'obiettivo del Gruppo, compreso tra 1,5x e 2,0x. Escludendo il rimborso, avvenuto a luglio, di uno strumento ibrido da 498 milioni di euro (cedola 6,9%), il debito netto risulta in calo di 133 milioni di euro.



Le previsioni per l'intero esercizio 2026 sono state aggiornate all'interno dei range precedentemente comunicati. Air France-KLM prevede ora: una capacità in crescita di circa il 2% rispetto al 2025, a riflesso di una gestione disciplinata della capacità e di un focus sulla redditività (previsione precedente: +2% / +3%); costi unitari +1%, di cui +0,5% derivante dalla strategia di "premiumizzazione" (precedentemente compreso tra 0% e +2%); investimenti in conto capitale (netti) inferiori a 3 miliardi di euro (invariato); rapporto di leva finanziaria (leverage ratio) compreso tra 1,5x e 2,0x (invariato). La ??spesa per il carburante prevista per l'intero esercizio 2026 è stimata a 9,2 miliardi di dollari, rispetto agli 8,9 miliardi indicati nel trimestre precedente. Si tratta di un incremento di 2,3 miliardi rispetto all'esercizio 2025, nonostante un beneficio stimato derivante dalle operazioni di copertura pari a 2 miliardi per l'intero anno.



"Air France-KLM ha registrato un terzo trimestre resiliente, caratterizzato da un solido utile operativo rettificato - ha commentato il CEO Benjamin Smith - La domanda nei mercati strategici chiave, unita a una forte esecuzione commerciale, ha favorito un incremento dei ricavi unitari; al contempo, la costante disciplina sui costi - affiancata da un'efficace gestione della spesa per il carburante - ha mantenuto i costi unitari sostanzialmente stabili".



"Tali performance riflettono i benefici delle scelte strategiche adottate negli ultimi anni, a partire dal riposizionamento verso l'alto di Air France, che continua a generare ottimi risultati su tutto il nostro network - ha aggiunto - A ciò si aggiungono il posizionamento mirato di Transavia nei mercati chiave per il Gruppo e il costante, solido contributo della nostra divisione Cargo".

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