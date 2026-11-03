Lufthansa, firmato accordo con governo portoghese per acquisire il 44,9% di TAP

(Teleborsa) - Il Gruppo Lufthansa
e il governo portoghese hanno firmato oggi
, presso l'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona, l'accordo per l'acquisizione di una quota di minoranza iniziale del 44,9% in TAP Air Portugal
. Si tratta di una tappa decisiva nel processo di privatizzazione di TAP, che il gruppo tedesco si è aggiudicato lo scorso mese
. Il perfezionamento dell'acquisizione resta subordinato all'approvazione delle autorità competenti, in particolare della Commissione europea.
Il prezzo d'acquisto
concordato per la quota iniziale del 44,9% è pari a 1,025 miliardi di euro
. L'investimento sarà interamente finanziato tramite la liquidità disponibile. Attraverso l'eventuale acquisizione di azioni inizialmente destinate ai dipendenti, la partecipazione potrebbe salire fino al 49,9%. Considerando il cosiddetto "ticking fee", il prezzo d'acquisto complessivo potrebbe arrivare fino a 1,2 miliardi di euro.
"La firma di oggi rappresenta un segnale eccellente, che guarda lontano verso il futuro che condivideremo con TAP Air Portugal e verso l'ulteriore sviluppo del Gruppo Lufthansa - ha commentato il CEO Carsten Spohr
- I nostri network si completano in modo ideale, aprendo nuove opportunità di crescita in Portogallo e, in particolare, in Sud America e in Brasile. Insieme ai dipendenti di TAP, vogliamo proseguire la storia di successo della compagnia aerea, preservarne l'identità portoghese e trasformare Lisbona in un hub del Gruppo Lufthansa. Stiamo portando avanti con coerenza la nostra strategia di "europeizzazione", ribadendo al contempo il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Portogallo".
Il Gruppo Lufthansa ha ribadito di vedere con favore la prospettiva di una privatizzazione completa di TAP Air Portugal. Sebbene una quota di minoranza consenta già di realizzare la gran parte delle sinergie
- stimate fino a 450 milioni di euro - l'acquisizione di una quota di maggioranza offrirebbe ulteriori opportunità per accelerare la crescita di TAP, rafforzarne la competitività e sbloccare un ulteriore potenziale all'interno del gruppo aereo.