(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per TerniEnergia Progetti
nella sua prima seduta su Euronext Growth Milan
(EGM). Il titolo ha terminato le contrattazioni a 2,31 euro, in rialzo del 50%
rispetto al prezzo di collocamento di 1,54 euro.
Le azioni sono rimaste sospese per tutta la seduta per eccesso di rialzo, e l'unico prezzo è stato battuto alle 16.24
. Gli scambi sono stati molto limitati: 5 contratti per complessive 6.000 azioni, pari a un controvalore di 13.860 euro. Il lotto minimo di negoziazione è di 1.000 azioni.
Al prezzo di chiusura, la capitalizzazione
calcolata sulle 3.453.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sale a quasi 8 milioni di euro
, contro i 5,3 milioni al prezzo di IPO.
Con l'IPO, l'ottantesima quotazione su Euronext
nel 2026, la società ha raccolto 1,9 milioni di euro, interamente tramite aumento di capitale
, collocando 1.243.000 nuove azioni presso investitori qualificati e professionali. Ai sottoscrittori sono stati assegnati gratuitamente i "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029", nel rapporto di uno per ogni azione. Il flottante è pari al 36% delle azioni ordinarie, mentre Terni Grandi Impianti detiene il 64% delle azioni ordinarie e, grazie alle azioni a voto plurimo, l'83,10% dei diritti di voto.
TerniEnergia Progetti è specializzata nella realizzazione "chiavi in mano" di impianti fotovoltaici utility scale e vanta un track record di circa 600 MWp installati in Italia e all'estero. L'amministratore delegato Laura Neri ha spiegato che le risorse raccolte serviranno a sostenere sia la crescita organica sia acquisizioni
, con l'obiettivo di fare della società un polo aggregatore nel comparto impiantistico.
Al termine della seduta, Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 30 novembre 2026 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie TerniEnergia Progetti non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo
.