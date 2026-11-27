TerniEnergia Progetti non fa prezzo al debutto su EGM e segna un teorico a +50%

(Teleborsa) - Esordio in forte rialzo per TerniEnergia Progetti , società specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale, che oggi ha debuttato su Euronext Growth Milan (EGM). Il titolo, che ha un lotto minimo di 1.000 azioni, non riesce a fare prezzo e segna un rialzo teorico del 50% rispetto al prezzo di collocamento di 1,54 euro. Ai valori teorici la capitalizzazione salirebbe intorno agli 8 milioni di euro, contro i 5,3 milioni calcolati al prezzo di IPO.



L'operazione



TerniEnergia Progetti rappresenta l'ottantesima quotazione su Euronext nel 2026. Attraverso l'IPO la società ha raccolto complessivamente 1.914.220 euro, interamente tramite aumento di capitale. Il collocamento, rivolto a investitori qualificati e professionali italiani ed esteri, ha riguardato 1.243.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di 1,54 euro ciascuna. Agli investitori che hanno sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento vengono assegnati gratuitamente i "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029", nel rapporto di un warrant per ogni azione ordinaria, per un totale di 1.243.000 warrant.



Dopo il collocamento il capitale sociale è pari a 1.921.500 euro ed è composto da 3.453.000 azioni ordinarie. A queste si aggiungono 390.000 azioni a voto plurimo, non quotate, che attribuiscono 10 voti ciascuna e sono interamente detenute da Terni Grandi Impianti. La capitalizzazione al prezzo di collocamento, calcolata sulle sole azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, è pari a 5.317.620 euro. Il flottante è pari al 36% delle azioni ordinarie, corrispondente al 32,34% del capitale sociale post quotazione.



Alla data di inizio delle negoziazioni, Terni Grandi Impianti detiene il 64% delle azioni ordinarie e l'83,10% dei diritti di voto. Stability SIM ha il 15,99% delle azioni ordinarie (7,51% dei diritti di voto), mentre il mercato detiene il 20,01% (9,40% dei diritti di voto).



Nel percorso di quotazione TerniEnergia Progetti è stata assistita da MIT SIM , in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.



La società



TerniEnergia Progetti offre servizi di Engineering, Procurement and Construction (EPC) "chiavi in mano" e attività di Balance of Plant (BOP), affiancando investitori e operatori nella realizzazione di impianti fotovoltaici di media e grande taglia. La società vanta un track record di circa 600 MWp installati in Italia e all'estero e presidia l'intero ciclo di vita degli impianti: verifiche tecnico-autorizzative, progettazione, costruzione, commissioning e gestione operativa. Con la divisione Operation & Maintenance (O&M) è attiva anche nei servizi di manutenzione, revamping e repowering di impianti esistenti, integrati da soluzioni digitali per il monitoraggio delle performance.



"La quotazione rappresenta un passaggio strategico per TerniEnergia Progetti, che ci consentirà di accelerare il nostro percorso di crescita e cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica", ha commentato Laura Neri, amministratore delegato della società. "Puntiamo a diventare un polo aggregatore di riferimento nel comparto impiantistico, valorizzando competenze e tecnologie oggi ancora frammentate". Le risorse raccolte, ha spiegato, sosterranno sia la crescita organica, attraverso l'ampliamento della base clienti, sia la crescita per linee esterne tramite acquisizioni.

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