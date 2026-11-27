TerniEnergia Progetti debutta oggi su EGM

(Teleborsa) - TerniEnergia Progetti , società attiva nel settore delle energie rinnovabili e specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale, debutta oggi Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.



La società ha raccolto euro 1.914.220, interamente rivenienti da un aumento di capitale e il collocamento, rivolto a investitori qualificati e professionali italiani ed esteri, ha avuto ad oggetto 1.243.000 nuove azioni ordinarie al prezzo di euro 1,54 per azione ordinaria.



I "Warrant TERNIENERGIA 2026-2029", complessivamente pari a 1.243.000, saranno assegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria posseduta a favore di tutti coloro che all'inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento.



I warrant consentiranno di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di 1 azione di compendio ogni 3 warrant presentati per l’esercizio.



A seguito del collocamento, il capitale è pari a euro 1.921.500, composto da 3.453.000 azioni ordinarie, di cui 1.243.000 di nuova emissione. Sono presenti, inoltre, 390.000 azioni a voto plurimo, non oggetto di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, interamente detenute da Terni Grandi Impianti, le quali attribuiscono 10 voti per ciascuna azione e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni azione a voto plurimo.



La capitalizzazione è pari a euro 5.317.620 e il flottante si attesta al 36,00% delle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, corrispondente al 32,34% del capitale sociale post quotazione.

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