Unicredit, Moody's assegna per la prima volta il rating A3.xg

(Teleborsa) - Moody's assegna per la prima volta a Unicredit il rating emittente XG "A3.xg", lasciando invariati tutti gli altri rating e valutazioni sulla banca.



Gli XG Issuer Rating - spiega l'agenzia - riflettono la capacità di un istituto di onorare il debito senior non garantito e gli obblighi assimilabili al debito in assenza di un implicito sostegno straordinario da parte del governo. Essi incorporano, ove rilevante, il supporto delle società affiliate e la perdita in caso di insolvenza che spetterebbe ai creditori senior non garantiti in assenza di sostegno governativo.



Gli XG Issuer Rating vengono calcolati a partire dal quadro analitico esistente, escludendo il sostegno governativo dalla Valutazione Preliminare del Rating (PRA) di un emittente bancario. Tale PRA corrisponde alla classe di debito maggiormente senior, non garantito, che può essere emesso dalla banca nella giurisdizione di riferimento, ovvero plain vanilla (o ordinario) e priva di caratteristiche strutturali particolari.



Di conseguenza, il rating emittente XG di UniCredit si posiziona due notch al di sopra della sua Adjusted Baseline Credit Assessment.

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