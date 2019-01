Carige, un salvataggio diverso

I precedenti con i quali abbiamo a che fare sono:

a) la risoluzione delle quattro piccole banche locali b) la risoluzione delle due banche popolari venete,c) la ricapitalizzazione delSi è arrivati alla loro "risoluzione" dopo un, le: le azioni e le "obbligazioni subordinate". Il ricorso alle azioni e alle obbligazioni subordinate per coprire le perdite è espressamente richiesto come precondizione per la soluzione ordinata delle crisi bancarie dalle norme europee (" Direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie" - BRRD ), recepite nell'ordinamento italiano dallo scorso 16 novembre con il Decreto Legislativo 180/2015. Tale normativa ha assegnato alla Banca d'Italia la funzione di autorità di risoluzione delle crisi nel settore bancario.Deve essere chiaro, quindi, che, spesso correntisti delle Banche, che si erano fidati di quanto veniva proposto loro agli sportelli. Spesso non avevano il "profilo di rischio" sufficiente, e, che invece ritenevano essere sicuro.Basta ricordare il caso di Banca Etruria , che aveva addirittura ricevuto un: obbligazioni che risalivano al 2011 e 2012, per ben 335 milioni di euro, assistite da garanzia dello Stato ma che non sono mai state collocate sul mercato (). Ottenute le necessarie autorizzazioni da Bankitalia, il 14 agosto 2014, Banca Etruria ha proceduto all'estinzione anticipata di queste obbligazioni. Lo ha fatto perché l'onere per interessi era elevato.. Non fu invece rimborsata un'ulteriore obbligazione per 165 milioni di euro, con scadenza 3 gennaio 2017.Alla fine,che avevano ritenuto di non correre rischi. Il Fondo di Risoluzione, alimentato dai contributi dell'intero sistema bancario, è intervenuto solo per la ricapitalizzazione delle quattro " Banche Buone ", che sono state create salvando i depositi ed i crediti in bonis di quelle disciolte.le cui perdite sono state coperte con le dotazioni azionarie, delle obbligazioni subordinate e, per il residuo, da un ulteriore contributo del Fondo di Risoluzione.In questo caso, non c'è stato un esborso statale, perché è intervenuto il sistema bancario con il Fondo di Risoluzione, ma, a favore dei quali sono state disposte misure di ristoro parziale delle perdite subite, sulla base di una procedura speciale. In pratica, le prestazioni del Fondo sono subordinate all'accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati.