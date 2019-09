I Panzer nel fango e gli Inutili Idioti

Se criticare solo ora la Germania in difficoltà è da vigliacchi, gioire per i mali altrui è da malvagi. Vedere la economia tedesca che vacilla, con gli indici PMI dell'industria in forte contrazione, a quota 40,1, deve far tremare.

Perché se ne sta venendo giù l'intero sistema sociale prima ancora che quello produttivo. Mai la grande coalizione Cdu-Csu/Spd, al governo da oltre dieci anni, è stata così debole, con l', a destra ed a sinistra.Il, con tutto il contorno delle misure di austerità fiscale e delle riforme strutturali sbandierate negli scorsi quindici anni, che gli servivano da stampella, si sta sfarinando.L'non ha distrutto solo la domanda interna, lasciando tutti in balia di una domanda estera sempre meno stabile, ma sta minacciando anche gli equilibri del: i bassi salari ed i minori contributi sociali pagati su tutte le forme di lavoro atipico e precario, sempre più diffuse,a ripartizione. I lavoratori che oggi hanno un reddito di mera sussistenza avranno una pensione inferiore al minimo vitale.Il miraggio della prosperità si materializza nello spettro della povertà.Molti Inutili Idioti, in questi anni, hanno propagandato l'idea balzana secondo cui solo impoverendo i lavoratori, svalutandone il salario e lasciandoli senza protezione in balia del mercato, le economie potessero diventare più competitive e creare così maggiore prosperità.