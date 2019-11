Riforma del MES: un sistema robotizzato di autodistruzione dell'Euro

Le smentite ufficiali non servono a niente, aggiungono solo silenzio a silenzio, nebbia a nebbia.

E' una follia, questa riforma, che, ed un guadagno certo e sicuro agli speculatori.Mentre erano tutti distratti, il 7 novembre, a Bruxelles, l'Per l'Italia è pronta una bordata micidiale, con la riforma del, ilE' nato come un, finanziato da tutti gli aderenti al fine di concedere aiuti finanziari ai Membri in difficoltà.La condizione preliminare che fu posta alla Grecia in difficoltà, quella di ristrutturare il suo debito pubblico, facendo partecipare gli investitori privati al costo della operazione secondo il principio "PSP" (Private Sector Partecipation), e che causò il panico sui mercati facendo guadagnare centinaia di miliardi agli speculatori, diviene la regola. Una follia.Quella che allora fu una sorpresa piacevole per gli avvoltoi, ora diviene la certezza di fare affari d'oro. Nella riforma del MES,l', è più che una trappola,che spiana la strada alla speculazione. Se, infatti, come è il caso dell'Italia, il rapporto debito/PIL è superiore al 60% ed il Paese che chiede aiuto non ha rispettato la regola prevista dal Fiscal Compact di ridurre l'eccesso di debito rispetto a questo livello di 1/20 l'anno, si deve procedere innanzitutto alla ristrutturazione del debito.