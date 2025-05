Riforma fiscale, ok del Cdm a decreto legislativo su semplificazione tributi per Regioni e enti territoriali

(Teleborsa) - Il, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanzee del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha approvato, in esame preliminare, unche introduce disposizioni in materia di. Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.Come già fatto per i tributi statali, si prevede che anche gli enti territoriali possano incentivare l’adempimento spontaneo attraverso: un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti; la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.Per le regioni, viene introdotto l’avviso di, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della. Per lesi prevede che il gettito dell’Imposta Provinciale di Trascrizione sia assegnato all’ente nel quale è gestita concretamente l’attività e non dove è solo domiciliata la sede legale. Quanto ai, si prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco, e si semplificano gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico. Inoltre, per il triennio 2025-2027, si eleva dal 50 al 100 per cento la quota da attribuire ai comuni per le maggiori somme accertate e riscosse al fine di intensificare la partecipazione al recupero dell’evasione."Con l’approvazione del diciassettesimo decreto attuativo della, il Governo compie un ulteriore passo avanti verso un sistema tributario più equo, moderno e vicino alle esigenze dei cittadini e dei territori. Il provvedimento interviene in maniera significativa sulla riscossione dei tributi regionali e locali, introducendo strumenti più semplici, accessibili e orientati al dialogo con il contribuente". Lo afferma, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con delega alla finanza degli enti locali."Attraverso misure innovative – come l’adozione diper chi opta per il pagamento tramite addebito diretto, l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di procedere con accertamenti formali e la possibilità di attivare definizioni agevolate – si rafforza la cultura dell’adempimento spontaneo, nel segno di unapiù trasparente e collaborativa", ha aggiunto Savino."Questo intervento testimonia una visione diche coniuga, che promuove la partecipazione attiva degli enti territoriali nella gestione delle proprie entrate e che rafforza, al contempo, iltra Stato, istituzioni locali e contribuenti – ha proseguito Savino –. Ladei processi di riscossione locale rappresenta un traguardo importante, non solo per l’efficienza amministrativa, ma anche per la costruzione di un rapporto più maturo e consapevole tra amministrazione finanziaria e cittadini. Un altro tassello fondamentale nel percorso di riforma fiscale che il Paese attendeva da troppo tempo".Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che dispone il differimento del termine in materia didal 30 aprile al 31 dicembre 2025. "La disciplina oggetto di differimento, che si applica anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, limita la responsabilità erariale ai casi in cui la produzione delconseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dallo stesso. Tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente", si legge nella nota di Palazzo Chigi.