Conflitti Americani

Da una parte ci sono le certezze mediatiche circa la, vistosamente corroborate dai numerosi messaggi di congratulazioni ed auguri che gli sono stati inviati da numerosi leader stranieri.Dall'altra ci sono le, accettando lo stato di fatto proclamato dai media e rinunciando ai contenziosi giudiziari per aver subito frodi nel procedimento elettorali.In mezzo c'è una sola realtà, di fatto e legale: il procedimento elettorale non si è ancora concluso, anche se sono già passati dieci giorni dal 3 novembre, la data in cui si sono aperti i seggi in America per la elezione del nuovo Presidente, e siamo ad un mese esatto dal 14 dicembre, data in cui secondo la Costituzione si riunirà il Collegio dei Grandi elettori che, in rappresentanza degli Stati, la sua elezione formale., ricorsi e controversie comprese, per evitare che si proceda con una, che si avvia quando nessuno dei candidati può fare valere ufficialmente la attribuzione di almeno 270 Grandi elettori.Sebbene servano dunque, Joe Biden non li ha già ottenuti formalmente, sulla base delle procedure ufficialmente concluse, ma secondo le proiezioni statistiche dei risultati elettorali che sono considerate assolutamente affidabili dalla gran parte dei Media mainstream.