Cancellare i Debiti Pubblici Pandemici?

Un centinaio di economisti, guidati dal francese Thomas Piketty, hanno lanciato ai primi di questo mese di febbraio un appello alla BCE affinché "cancelli" il debito pubblico che è stato acquistato in questi mesi di eccezionale crisi sanitaria, per aiutare gli Stati a sostenere le economie al collasso.

La risposta di Francoforte non si è fatta attendere: Christine Lagarde, che presiede il Board dei Governatori, ha tagliato corto, affermando che questain cui si vieta alla BCE qualsiasi forma di sovvenzione agli Stati, anche nella semplice forma di anticipazioni di tesoreria.LaPartiamo dall': i titoli di Stato vengono acquistati sulla base del Qe e del PEPP immettendo nuova liquidità, notoriamente creata dal nulla. In contropartita di questa somma, che viene considerata una passività, i titoli di Stato sono iscritti all'attivo del bilancio, come ogni altro asset.