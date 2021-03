Con il No-Oil, è tutto da rifare

L'America non ha scelta: se vuole battere la sfida della Cina e la concorrenza dell'Europa, deve cambiare ancora una volta i paradigmi della produzione ed i parametri di convenienza nella raccolta e nell'impiego dei capitali. Puntando, naturalmente, a riprendere la supremazia geopolitica globale, compromessa da decenni di guerre che l'hanno sfiancata economicamente.

Donald Trump, ritirando gli Usa dall'Accordo di Parigi sul Clima e con le sue battaglie commerciali tutte incentrate sui dazi, si era chiuso in un mondo senza futuro. Anche il suo slogan "Make America Great Again" riproponeva un modello produttivo e di competizione globale in cui l'America chiedeva un impossibile ritorno al passato, diversamente da Reagan che aveva squadernato il mondo imponendo nuovi paradigmi tecnologici e di competizione.Dietro la sfida della, dietro l'abbandono dei combustibili fossili, carbone, petrolio e gas, per passare alle forme di produzione di energia pulita c'è il solito vento che soffia dalla costa americana del Pacifico.